Gaziantep'te etkili olan şiddetli sağanak yağış ve ardından gelen sel felaketi sonrası kaybolan Mehmet Oğlakçı'nın (34) cansız bedenine ulaşıldı.
Önceki gün Geneyik Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde taşkınlara ve sele neden oldu. Mahalle sakinlerinden Mehmet Oğlakçı'nın yağışın ardından eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından yetkililere kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 140 kişilik personel ile arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Dün saat 20.00 itibarıyla yoğunlaştırılan arama çalışmalarında, ilk olarak Mehmet Oğlakçı'ya ait araç hasar görmüş halde bulundu. Çalışmaların devamında, bugün saat 11.00 sıralarında Geneyik Mahallesi ile Dokurcun Mahallesi'nin kesişim noktasında bulunan dere kenarında Oğlakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Mehmet Oğlakçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.