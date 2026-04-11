Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti.
O ANLAR KAMERADA
İki kişinin öldüğü otomobilin, sele kapıldığı anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.