Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Başiskele ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Yaylacık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli'den acı haber geldi.
Deniz polisi ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Gedikli'nin cansız bedenine, İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Gedikli'nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Arama çalışmalarında Gedikli'nin otomobili, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ters dönmüş halde bulunmuştu.
DERE YATAĞINDAN SÜRÜKLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Mustafa Gedikli'nin sel sularıyla birlikte dere yatağı boyunca sürüklenerek İzmit Körfezi'ne ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.
CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ
İstanbul Sarıyer'de köprü altında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kentteki can kaybı dört olmuştu.
Böylece sel felaketinde İstanbul ve Kocaeli'nde can kaybı 5'e yükseldi.