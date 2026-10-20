Megakentte yaşanan ani su baskınları, sadece trafikteki sürücüleri değil; mahalle aralarında, cadde kenarlarında ve kapalı ile açık otoparklarda park halinde duran araç sahiplerini de vurdu. Sabah saatlerinde otomobillerini sular altında kalan vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, panik halinde verilen yanlış kararlar zararı katbekat artırıyor.

Sel sularına maruz kalmış park halindeki bir aracı kurtarmaya çalışırken yapılan en küçük hata, bütçenizi sarsacak devasa masraflara kapı aralıyor. Park halindeki aracınız selden etkilendiyse, hem otomobilinizi korumak hem de kasko sürecini riske atmamak için izlemeniz gereken kritik yol haritası:

ASLA MARŞA BASMAYIN VE START-STOP TUŞUNA DOKUNMAYIN

Suların çekildiğini görüp aracını çalıştırmak isteyenlerin düştüğü en büyük ve maliyetli tuzak, hemen kontağı çevirmek veya start-stop tuşuna basmaktır.

Eğer motor silindirlerine hava filtresinden veya egzozdan su dolduysa, marşa bastığınız anda "hidrolik kilit" (su sıkışması) meydana gelir. Sıkışan su, piston kollarını büker ve motor bloğunu çatlatarak sağlam bir motoru saniyeler içinde tamamen hurdaya çıkarır. Su çekilmiş gibi görünse bile motorun içi ıslak olabilir; bu yüzden çekici gelene ve uzmanlar kontrol edene kadar anahtarı asla kontağa takmayın.

ELEKTRİK AKIMINI KESİN VE KISA DEVRENİN ÖNÜNE GEÇİN

Sel suları, aracın taban halısından içeri sızarak alt kablo demetlerine ve elektronik beyinlere (ECU) ulaşır. Araç kapalı ve park halinde olsa bile sistemde elektrik akımı varsa ciddi bir kısa devre ve yangın riski doğar.

Mümkünse ve güvenlik riski bulunmuyorsa kaputu açıp akünün kutup başını sökün.

Araç içindeki multimedya ekranı veya elektrikli koltuk gibi donanımlara akım gitmesini engelleyin.

Sigorta kutusunun su alıp almadığını kontrol edin.

ÇEKİCİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE MUTLAKA DELİL TOPLAYIN

Sel hasarlarında sigorta şirketinden tam tazminat veya kasko ödemesi alabilmek için delil tespiti büyük önem taşır. Aracınızı hareket ettirmeden önce resmi işlemler için şu adımları atın:

Suyun kapı eşiklerine, lastik seviyesine veya camlara kadar çıktığını gösteren net fotoğraflar ve videolar çekin.

Çevredeki su birikintisini, tabelaları ve sokaktaki genel felaket manzarasını kareye dahil edin.

Vakit kaybetmeden sigorta şirketinizi arayarak resmi hasar ihbar kaydı açtırın.

PROFESYONEL DESTEK ŞART: DETAYLI TEMİZLİK VE KURUTMA SÜRECİ

Araç güvenli bir servise çekildikten sonra motor yağı kontrol edilir ve motora su karışıp karışmadığı incelenir. Koltuklar, taban halısı ve hassas elektronik soketler sökülerek detaylı kurutma işleminden geçmelidir.

Erken müdahale edilmeyen elektronik aksam zamanla oksitlenerek aracı kronik arızalar silsilesine sokar. Panik yapmadan soğukkanlılıkla hareket etmek, bu zorlu süreci en az kayıpla atlatmanın tek yoludur.