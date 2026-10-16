İstanbul’da sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

SEL SULARINDA YÜZEREK İLERLEMEYE ÇALIŞTILAR

Şiddetli yağışın ardından kentin pek çok yerindeki manzaralara benzer şekilde Göktürk’te de yollar çamurlu sel sularıyla kaplandı. Bazı noktaların dereyi andırdığı bölgede vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekerken, sel sularının içinde yüzerek ilerlemeye çalışan vatandaşlar da kameralara yansıdı.

BALIĞI EZMEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Bölgede kaydedilen bir başka görüntüde ise sel sularında yüzen bir balık, trafikte ilerleyen bir aracın önüne aniden çıktı. Aracın sürücüsü, balığı ezmemek için büyük çaba gösterdi.

‘DÜNYA GÜZEL İNSANLARIN HATRINA DÖNÜYOR’

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Erhan T. adlı vatandaş paylaşımında, “Bugün Göktürk. Trafikte ansızın önüne doğru yüzen balığı ezmemek için mavi toyotanın gösterdiği çabaya bakın, işte dünya bu güzel insanların hatrına dönüyor valla” ifadelerine yer verdi.