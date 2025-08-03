İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece ilişkin ilk komisyon toplantısı Salı günü gerçekleştirilecek.

Komisyonun adı başta olmak üzere, işleyişinin ele alınacağı toplantı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde toplanacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Sürece ilişkin Kurdistan24'e konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mesut Özer, sürecin bir önceki çözüm sürecinden farklı olduğunu belirterek, "Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli ve iktidardakiler de sürece destek veriyor ve Kürt sorununun kökten çözülmesi gerektiğinin fakındadırlar." dedi.

Tutuklanan siyasilerin son durumuna ilişkin de konuşan avukat Özer, af kararı alınması gerektiğini belirtti.

Mesut Özer ayrıca, Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi.

"KENDİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİSİNİ AÇIKLAMIŞTIR"

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir ise Mesut Özer'in açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Av. Mesut Özer Sn. Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir. Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır. Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 8 Temmuz'da üçüncü kez ihlal kararı verdiği eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yapılan başvuru Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.