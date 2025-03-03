Gazeteci Yıldıray Oğur, Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla 1 Mart'ta İstanbul'a götürüldüğünü ve ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat ettiğini iddia etmişti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder de Edirne Cezaevi'nden İstanbul'a götürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafı paylaşan Önder şunları söyledi:

"*Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır.

*Bu çerçevede Demirtaş'ın avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat etti. Cumhurbaşkanına arz edildi, duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi.

*O esnada sayın Bahçeli beni aradı; Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti.

*Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık. Başak hanıma şifalar diledi, Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi.

Tıbben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler güzel günler gelsin, sağlığınıza dikkat edin, dedi. Selahattin Bey de aynı şeyleri diledi."

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısıyla devam eden süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramıştı.