Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 8 Temmuz'da üçüncü kez ihlal kararı verdiği eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar çıktı.

T24'te yer alan habere göre, 'hak ihlali' kararı sonrası DEM Parti'nin, eski eş genel başkanlar için yaptığı başvuru Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararın gerekçesinde, AİHM kararının kesinleşmediği belirtildi.

OLAY

4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında AİHM'nin iki kez, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bir kez ihlal kararı verip tahliyesini istediği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için AİHM 8 Temmuz'da bir ihlal kararı daha vermişti.

Bunun üzerine DEM Parti, Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş ve diğer isimler için tahliye başvurusunda bulunmuştu.

DEM Parti'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunulduğu açıklanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 8 Temmuz'daki Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdiği anımsatılan açıklamada, "AİHM kararı ile hukuki dayanaktan yoksun olduğu tespit edilen dosyada, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak tüm arkadaşlarımız hakkında derhal tahliye kararı verilmelidir" ifadelerine yer verilmişti.