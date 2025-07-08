Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları Benan Molu, Mahsuni Karaman ve Ramazan Demir'in yaptığı ortak açıklamada, AİHM'in bugün Selahattin Demirtaş'a ilişkin karar verdiği bildirildi.

AİHM'in, Anayasa Mahkemesinin, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin 7 Kasım 2019 tarihinde yapılan başvuruda 4 yılı aşkın süreyle karar vermemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve eğer tutulma yasaya aykırı ise serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir" hükmünü içeren 5/4 maddesinin ihlali olarak değerlendirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AİHM, başvurucunun suç işlediğine dair makul bir şüphenin olmaması nedeniyle AİHS'nin 5/1 maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkının; başvurucunun dört yılı aşkın süredir ilgili ve yeterli gerekçe olmadan tutukluluk halinin sürdürülmesi nedeniyle AİHS'nin 5/3 maddesinde düzenlenen gerekçeli karar hakkının; başvurucunun avukatlarının soruşturma dosyasına izin verilmemesi nedeniyle AİHS'nin 4/4 maddesinin, başvrucunun siyasi saiklerle özgürlüğünden alıkonulması nedeniyle AİHS'nin 5/1. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkıyla bağlı olarak AİHS'nin 18. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

"KOBANİ DOSYASINDA VERİLEN MAHKUMİYET KARARI BOŞA ÇIKTI"

Kararın en önemli tarafı Sayın Demirtaş ve arkadaşlarına Kobani davasında verilen mahkumiyet kararının dayandığı delilleri boşa çıkarması olmuştur. Zira AİHM'in tutuklama için makul suç şüphesi bulmadığı delillerle müvekkillerimiz mahkum edilmiştir.

Geç de olsa bu ve önceki AİHM kararları uyarınca müvekkillerimizin tahliye edilmesi ve kanun yolları aşamasında müvekkillerimizin beraatine karar verilmesi umudumuzu koruyoruz. Bu kararlara uymanın temenni, dilek veya takdir değil, zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."