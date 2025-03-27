Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili avukat Abdurrahman Karabulut'un paylaşımı gündem oldu.

Karabulut'un Demirtaş'ın bayramda tahliye edileceğini ima eden paylaşım üzerine Sözcü TV'de "Türkiye'nin Sözü" programında konuya değinen Can Coşkun, konuklarına "ihtimali" sordu.

Coşkun ardından ilgili iddialara neden olan paylaşımı yapan Karabulut'un Demirtaş'ın avukatı olmadığı bilgisini paylaştı.

Coşkun, Karabulut'un "Alıntıladığım tweeti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde "Demirtaş’ın avukatı" diye çıkan haberler de doğru değildir. Demirtaş’ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki tweeti attım" ifadelerini aktardı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Atik şunları söyledi:

"İddiaları Yılmaz Tunç’a sorduğumuzda ‘Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var. Nasıl serbest kalacak?’ dedi. Bu konuşma 15 gün içerisinde oldu. Ama bu beklenti süreç başladığından bu yana var."