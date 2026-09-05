Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4,5 yıldır birlikte hapis yattığı Diyarbakır eski Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın salı günü tahliye olacağını duyurdu.

4,5 yıldır aynı hücrede kaldıklarını vurgulayan Demirtaş, Mızraklı için "Atomu parçalamadı ama sabrıyla, iradesiyle yedi yılda beton duvarları 'çatlattı'" dedi.

Demirtaş, Mızraklı için "63 yaşında, Diyarbakır’ın yüreği sevgiyle dolu genel cerrahı. Sadece dört ay belediye başkanlığı yapabildi. Sonrasında suçsuz, günahsız, delilsiz, hukuksuz yedi yıl hapis" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SİZE EMANET"

Mızraklı'nın 8 Eylül Salı günü tahliye olacağını duyuran Demirtaş, "Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir" dedi.