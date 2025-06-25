16 Mayıs 2024'te karara bağlanan Kobani Davası’nda HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu isimler ceza almıştı.
Davada, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 32 yıl 9 ay, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna’ya 12’şer yıl, Ahmet Türk’e 10 yıl, Ali Ürküt’e 13 yıl 4 ay, Alp Altınörs 18 yıl, Ayla Akat Ata, Aynur Aşan, 9’şar yıl 9’ar ay, Mesut Bağcık, Nezir Çakar, Ayşe Yağcı, Meryem Adıbelli 9’ar yıl, Bülent Parmaksız 23 yıl, Günay Kubilay, İsmail Şengül 20’şer yıl 6’şar ay, Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeki Çelik, Zeynep Karaman 22 yıl 6’şar ay, Cihan Erdal ve Dilek Yağlı 16’şar yıl ceza aldı.
Davanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gerekçeli karar yazılmamıştı. Kobani Davası avukatları, üst mahkemeye başvurarak kararın bozulması ve tahliye talebinde bulunmak için bir yıldır bekliyordu.
Avukatların itirazı üzerine yeni yargılama yapılacak.