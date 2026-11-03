Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çatışma çözümü ve silahsızlanma süreçlerine ilişkin yazılı açıklamasında, ortak güvenin yeniden inşasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Geçmiş deneyimlerin, yerine getirilmeyen sözlerin ve yaşanan ağır kırılmaların yarattığı güvensizlik yalnızca iyi niyet çağrılarıyla aşılamaz" dedi.

Sürece katılan herkesin birbirinden peşinen güven beklemek yerine, güveni birlikte üretecek koşulların oluşmasına katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

TIKANMALARIN NEDENLERİNE İŞARET ETTİ

Çatışma çözümleri ve silahsızlanma süreçlerinin her aşamasının kendine özgü zorlukları ve fırsatları olduğunu belirten Demirtaş, aktörlerin güçlü iş birlikleri geliştirmesi ve fırsatları ortak kazanımlara dönüştürmesi gerektiğini kaydetti.

Demirtaş, sürece inanan kesimlerin zorlukları aşmak için yoğun çaba gösterdiğini, başarısına inanmayan kimi çevrelerin ise bölgesel veya küresel gelişmeleri fırsata dönüştürmeye çalışarak "ipe un sermeye devam ediyor" olduğunu savundu. Geçmiş deneyimlerin yarattığı güvensizlik nedeniyle ihtiyatlı yaklaşan kesimlerin de bulunduğunu belirten Demirtaş, tıkanmaların önemli nedenlerinden birinin değişimi ilerletme iradesiyle değişime direnen anlayışların sürekli karşı karşıya gelmesi olduğunu ifade etti.

Demirtaş, değişimin zorunluluğuna inanmayanların sürece karşı gerekçeler ileri sürebileceğini, ancak bunların reel politiğin işleyişini durduramayacağını söyledi. Açıklamasında, "İlkeli siyaset, meşru siyaset reel politiğe teslim olmaz, boyun eğmez ancak reel politiği görmezden gelme saflığına da düşmez" ifadelerini kullandı.

DEVLETİN VE ÖRGÜTÜN SORUMLULUKLARINI AYIRDI

Kolaylaştırıcı adımlar atılması gerektiğini belirten Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın dengeleri gözeterek, risk alarak siyaset zeminini koruduğunu savundu. Öcalan'ın uzun süredir silahlı mücadelenin zamana yenildiğinin farkında olduğunu ifade eden Demirtaş, örgütü ve devleti aynı anda değişime davet ederek atılacak adımların birbirini tamamlayacağı yeni bir siyasi zemin oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Değişim ihtiyacının süreçte rol üstlenen bütün aktörler için geçerli olduğunu kaydeden Demirtaş, sorumlulukların konuma ve imkânlara göre farklılaştığını vurguladı:

"Devletin demokratikleşme, hukuki güvenceleri oluşturma ve özgürlüklerin önünü açma sorumluluğu ile örgütün silahsızlanmayı ilerletme sorumluluğu birbirinin yerine geçemez."

"HER AKTÖRÜN ELİNDE FARKLI KAPILARI AÇABİLECEK ANAHTARLAR VAR"

Çözüme giden yolun tek bir anahtarla açılabilecek bir kapıdan geçmediğini belirten Demirtaş, "Her aktörün elinde farklı kapıları açabilecek anahtarlar var. Önemli olan, herkesin kendi anahtarını kullanarak ortak yolun önünü açmasıdır" dedi.

Demirtaş, bu yolla tıkanıklıkların aşılabileceğini ve fırsatların ortak kazanımlara dönüştürülebileceğini; siyaset kurumunun güçlenmesiyle demokratikleşmenin, özgürlüklerin ve refahın önünün açılabileceğini ifade etti.