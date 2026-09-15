Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında yeni gelişme yaşandı.
Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Günday'ın "örgüt kurma suçundan" ikinci kez tutuklandığını açıkladı.
Ersöz paylaşımında, "Gazeteci Selahattin Günday, 'Örgüt Kurma Suçundan' ikinci kez tutuklandı. Doktrindeki adıyla 'Yedek Tutuklamanın' bir uygulamasını yaşadık" ifadelerini kullandı.
AVUKATLARI BUGÜN İTİRAZ ETMİŞTİ
Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday, üç gün önce tutuklanmıştı.
Günday'ın avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin, ilk tutuklama kararına ilişkin itiraz dilekçesini Silivri Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.
Günday'ın avukatları, tutuklama kararına itiraz ederek kararın hukuki dayanağının ve soruşturmanın zamanaşımı yönünden değerlendirilmesini talep etmişti.