'Ömer', 'Masumiyet Müzesi' ve 'Kıskanmak' gibi projelerde rol alan Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı hakkında boşanma iddiaları yeniden ortaya atıldı. 2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çiftin evliliğinde sorun yaşandığı öne sürülürken, oyuncu cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

BOŞANMA İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, aylar önce evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Çift, o dönemde yaptıkları ortak yazılı açıklamada zor bir süreçten geçtiklerini ve kendi içlerinde bazı konuları çözmeye çalıştıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından birlikte tatile çıkan ikili, ilişkilerindeki sorunları geride bırakmış gibi görünmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde bir davete tek başına katılan Selahattin Paşalı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Çiftin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hakkındaki haberlerin ardından sessizliğini bozan Selahattin Paşalı, menajerlik şirketinin yaptığı yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile birliğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez”