Oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile evliliklerinde zor bir dönem yaşadıkları yönündeki iddiaların ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bebek'te görüntülenen Paşalı, ailesiyle birlikte yakın zamanda tatile çıkacaklarını belirterek birliktelik mesajı verdi.

''BENİ HEYECANLANDIRACAK BİR İŞ BEKLİYORUM''

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Selahattin Paşalı, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Yeni sezon projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı oyuncu, kendisini heyecanlandıracak bir proje beklediğini söyledi.

Paşalı, "Gelen projeler var. Beni heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir iş bekliyorum" ifadelerini kullandı.

''KISA BİR TATİL PLANIMIZ VAR''

Ünlü oyuncu, tatil planlarıyla ilgili sorular üzerine ise eşi Lara Paşalı ve kızlarıyla birlikte kısa bir tatil yapacaklarını açıkladı. Paşalı, "Kısa bir tatil planımız var, dönüşte işlerimize yoğunlaşacağız" dedi.

2022 yılında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialarla gündeme gelmişti.

Lara Paşalı'nın alyansını çıkardığı ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdığı yönündeki gelişmeler, ayrılık söylentilerine neden olmuştu. Son açıklamayla birlikte çiftin aile hayatına devam ettiği görüldü.