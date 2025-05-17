Son olarak Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi'adlı eserinden aynı adla uyarlanan dizide başrol oynayan Selahattin Paşalı'nın yeni projesi belli oldu.
Paşalı, daha önce Zeki Demirkubuz'un da sinemaya aktardığı Nahid Sırrı Örik'in çok sevilen eseri 'Kıskanmak'tan uyarlanan dizide başrol oynayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Kıskanmak' romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Zafer Yılmaz kaleme alırken projenin yönetmen koltuğunda da Nadim Güç oturacak.
'KISKANMAK'IN KONUSU:
Zonguldak'ın bir kasabasında geçen 'Kıskanmak', iki kardeş arasındaki kıskançlığı ve onların çevrelerinde yaşanan sarsıcı olayları alıyor.