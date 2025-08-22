Çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiasına yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Yılmaz'la birlikte tutuklanan Turgut Öner'in dün tahliye edildiği ortaya çıktı.
TUTUKLANMA 'YANLIŞLIKLA' MI OLDU?
Tahliye kararının, savcılık tarafından re’sen verildiği öğrenildi. Turgut Öner, tutuklanmasına anlam veremediğine işaret ederek "Tutuklanmamın yanlış olduğu anlaşıldı ve tahliye edildim diye düşünüyorum" demekle yetindi.
Öner, soruşturmaya konu suçlama ile hiçbir ilgisinin ise olmadığına vurgu yaptı.
Turgut Öner; Murat Mantuş ile birlikte geçen ay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.
10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu sonrası Adem Kuru, Cem Çebi, Avukat Cem Duman, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç, Selahattin Yılmaz, Avukat Semra Ilık ile Turgut Öner tutuklanmıştı.
Bahçeli de geçen gün yaptığı açıklamada, "Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdır, ülküdaşımdır" demişti.