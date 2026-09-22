Aziz İhsan Aktaş'a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında avukatların itirazı üzerine 16 Eylül'de tahliye kararı verilmişti. Yılmaz, tahliyesi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyareti Yılmaz'ın avukatı Mehmet Yaşar Koçak, sosyal medya hesabından paylaştı. Koçak paylaşımında "Müvekkilim Selahattin Yılmaz Reis ile birlikte tahliye sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi makamında ziyaret ettik. İstişarelerde bulunduk hayır dualarını aldık…" ifadelerini kullandı. BAŞKA BİR DOSYADAN HAPİS CEZASI VARDI Daha önce yargılandığı başka bir dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selahattin Yılmaz, bu dosya kapsamında tahliye kararına rağmen cezaevinden kalacağı belirtilmişti.

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