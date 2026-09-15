Yıllar boyunca ziyaretçiler tarafından dilek tutma geleneği kapsamında suya atılan paraların, akıntının zayıfladığı noktalarda ve kayalık alanlarda biriktiği belirlendi. Temizlik sırasında madeni paraların yanı sıra çok sayıda kişisel eşya da bulundu.

400 KİLO PARA NASIL BİRİKTİ?

Madeni paraların büyük bölümünün her yıl bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından şelaleye atıldığı belirtildi. Akıntıyla sürüklenen paralar zaman içerisinde kayaların arasına sıkışarak büyük miktarda metal birikmesine neden oldu. Iguazu Şelaleleri’ni her yıl 1,5 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor. Arjantin ve Brezilya sınırında bulunan bölge, Iguazu Nehri boyunca uzanan 275 şelaleden oluşuyor.

PARALAR KAYALARIN ARASINDAN ÇIKARILDI

Temizlik ve bakım çalışmaları sırasında madeni paraların özellikle akıntının zayıfladığı bölgelerde toplandığı tespit edildi. Tortuyla kaplanan veya kayaların arasına sıkışan parçaların bir bölümü uzman dalgıçların yardımıyla elle çıkarıldı. Çalışmalarda madeni paraların dışında gözlük, anahtar, hasarlı cep telefonu, asma kilit ve çeşitli kişisel eşyalar da bulundu.

SUYA ATILAN PARALAR NEDEN SORUN OLUŞTURUYOR?

Çevre yetkilileri, madeni paraların uzun süre suda kalmasının kirliliğe neden olabileceğini belirtiyor. Modern madeni paralarda bulunan bakır, nikel ve çinko gibi metaller suyla sürekli temas ettiğinde zaman içerisinde oksitlenebiliyor. Bu maddelerin su kalitesini değiştirebileceği ve küçük su canlılarını etkileyebileceği ifade ediliyor.

KORUMA ALTINDAKİ BÖLGEDE BULUNUYOR

Iguazu Şelaleleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan koruma altındaki doğal alanın bir parçası. Arjantin tarafındaki Iguazu Milli Parkı, 67 bin hektardan fazla Parana yağmur ormanını kapsıyor. Bölgede jaguar, tapir, kapuçin maymunu ve tukanların yanı sıra yüzlerce kelebek ve kuş türü yaşıyor. Şelaleden çıkarılan yaklaşık 400 kilo madeni paranın ise yıllar boyunca ziyaretçiler tarafından suya atılan paralardan oluştuğu belirtiliyor.