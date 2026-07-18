Türkiye’nin Suriye’de ücretsiz sağlık hizmeti vereceği ve işletmesi ile tıbbi donanımı için de 80 milyon dolar harcayacağı hastanelere ilişkin anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Muhalefetin itirazlarına rağmen düzenlemeyi savunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ise “Bunu ülkemizin cömertliği ve Suriye halkına olan gönül borcunun bir ifadesi olarak görmek lazım, parasal harcama diye bakmamak lazım” dedi.

ÜLKEMİZ CÖMERTMİŞ

Kulaklıkaya, 13 milyon Suriyelinin sağlık hizmetine ulaşamadığını belirterek hastanelerin Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerini teşvik edeceğini öne sürdü.

Komisyonda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Suriye’de hastane yapıyorsunuz, burada 43 ilde 126 sağlık tesisini satıyorsunuz, Eskişehir’de faal Hava Hastanesi de özelleşecek. Vatandaş randevu alamıyor, MR çektiremiyor, aylarca bekliyor” diye konuştu.

Köyceğiz’de MR yok

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, “Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde MR cihazı yok. Marmaris’e de daha bu sene geldi. Siz 80 milyon doları Suriye’deki hastanelere harcıyorsunuz” diye konuştu.