Yunanistan’ın Selanik kentindeki Makedonya Otobüs Terminali yakınlarında seyir halinde olan otomobilin önü siyah bir jeep tarafından kesilerek durduruldu ve kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce aracın içine ateş açıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Saldırıda otomobilde bulunan ve ağır yaralanan iki Türk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Başına ve kalbine iki kurşun isabet eden Türk genci yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yolcu koltuğunda oturan 35-40 yaşlarındaki Türk ise ağır yaralandı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ölen gencin otopsi için Selanik Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği açıklandı.

MAFYA HESAPLAŞMASI İDDİASI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayın Türk mafyası arasında hesaplaşmadan kaynaklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Saldırganların olay yerinden kaçtıkları belirtildi.