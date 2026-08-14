Geçtiğimiz ay Yunanistan’dan Almanya’ya sefer yapan bir Ryanair yolcu uçağında yaşanan korkunç kazanın detayları, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayımlanan ön raporla gün yüzüne çıktı. Rapora göre, kalkıştan kısa süre sonra parçalanan motordan fırlayan bir parça kabin camını kırdı ve bir yolcunun açılan delikten dışarı sürüklenmesine neden oldu.

PARÇALANAN MOTOR CAMI KIRDI

Olay, 10 Temmuz tarihinde Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine giden, Ryanair’in alt kuruluşu Malta Air tarafından işletilen uçuşta meydana geldi.

NTSB’nin yayımladığı ön rapora göre kaza, uçağın kalkışı sırasında sağ motorda (2 numaralı motor) yaşanan fan kanadı arızası (FBO) nedeniyle gerçekleşti. Motordan kopan parçalar gövdeye isabet ederek kabin pencerelerinden birini parçaladı.

YOLCUYU DÜŞMEKTEN EŞİ KURTARDI

Kırılan camın yarattığı ani basınç düşüşü (dekompresyon) sonucu, cam kenarında oturan Sırp vatandaşı Ljubisa Karović'in başı ve sağ omzu uçağın dışına doğru fırladı. Ağır yaralanan ve şoka giren Karović'in hayatını, eşi ve çevresindeki yolcuların anında müdahalesi kurtardı.

Karović'in eşi Svetlana Grković Maksimović, olayın ardından BBC Sırbistan'a yaptığı açıklamada, kocasının tamamen dışarı çekilmesini engellemek için diğer iki yolcuyla birlikte dakikalarca onun bacaklarına sımsıkı tutunduklarını ifade etti.

KOKPİTTE NELER YAŞANDI?

NTSB raporu, uçuş ekibinin olay sırasındaki hamlelerini de dakika dakika gözler önüne serdi. Rapora göre tırmanış sırasında uçuş ekibi "yüksek titreşim" uyarısı aldı. Bu gelişme üzerine ekip motor gücünü azalttı ve gerekli kontrolleri yaptı. Titreşimlerin durmasıyla birlikte uçağın otomatik pilotta tırmanışına devam edildi.

Ancak çok geçmeden motor titreşimleri aniden şiddetlendi ve büyük bir patlama sesi duyuldu. Kabin görevlileri bu sırada az miktarda duman gördüklerini ve oksijen maskelerinin açıldığını bildirdi. Dehşet anlarında bir uçuş görevlisi, parçalanan pencereye bir yolcunun sıkıştığını fark edip yardım çağrısında bulundu. Kokpit ekibi derhal acil durum ilan ederek kalkış yaptıkları Selanik Uluslararası Havalimanı'na (SKG) sorunsuz bir acil iniş gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA ABD'YE DEVREDİLDİ

Yunan yetkililer, kazanın ardından soruşturmanın tüm yönetimini ABD'li müfettişlere (NTSB) devretti. Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise uçağın motorunun kaza tarihinden çok kısa bir süre önce, Mayıs ayında ultrasonik incelemeden geçirildiği ve testlerde hiçbir arıza veya çatlaka rastlanmadığı bilgisi oldu.

Öte yandan Ryanair CEO'su Michael O'Leary, daha önce yaptığı bir açıklamada olayın motora dışarıdan yabancı bir cismin (kuş vb.) çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtmişti. Kazayla ilgili nihai soruşturma raporunun önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.