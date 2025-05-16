Son dönemde yapay zeka araçlarının gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar, bu alana yönelerek ünlü isimlerin ses ve görüntülerini dolandırıcılık eylemleri için kullanmaya başladı.



Sosyal paylaşım ağlarında çıkan videolar ile ekonomi, siyaset, medya ve spor dünyasından güvenilir isimlerin yatırım çağrısında bulunduğu kurgu görüntüleri dolaşıma sokan çete üyeleri, bu yöntemle yüz milyonlarca liralık vurgun gerçekleştirdi.



SELÇUK BAYRAKTAR VE GÜLER SABANCI İSYAN ETTİ



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, söz konusu duruma dikkat çekerek, şirketinin halka açık olmadığını ve hiçbir yatırım tavsiyesinde bulunmadığını duyurmuştu.



Bayraktar'ın ardından hisse yatırım tavsiyesi verdiği videolar ve görseller ile dolandırıcıların hedefi haline gelen bir başka isim olan Güler Sabancı da konuya ilişkin bir duyuru paylaşmış ve bu tür içeriklerle ilgili yasal süreçleri başlattığını duyurmuştu.



500 MİLYON DOLARLIK VURGUN YAPTILAR



Emniyet ve istihbarat güçlerinin koordine şekilde çalıştığı İstanbul merkezli operasyonlarda, 28 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlar ile 72 şüpheli yakalandı.



Ekiplerin yaptığı detaylı analizlerde, çetenin 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarında yasa dışı kazanç elde ettiği ve bu geliri, Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardığı anlaşıldı.















