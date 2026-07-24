Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek kurduğu Yeni Parti'ye geçişler sürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun ardından İzmir'in iki ilçesi de "firesiz" geçiş kararı aldı.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılma kararı aldı.
Her iki belediye başkanının da belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi.
İSTİFALAR RESMEN VERİLDİ
Filiz Ceritoğlu Sengel ile Selçuk Belediye Meclis üyeleri, istifalarını resmen sundu.
Yaşanan bu istifa sürecinin ardından Selçuk Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi kalmadı.
Sengel ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra Selçuk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına giderek çelenk bıraktı.