Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, Chobani Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Puan ya da puanlar alacaklarına inandıklarını dile getiren Selçuk İnan "Burası zor bir deplasman. Burada bu kadar erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu sahaya yansıtmanız zor oluyor. Bunu yaşadık ama oyunu dengelemeyi başardık. Ama Fenerbahçe önemli oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü bir takım. Neredeyse bütün hava toplarını kazandılar. Bütün hafta buna çalışmamıza rağmen maalesef 2 golü kafa topuyla yedik. Bu durum oyun planımızı bozdu." ifadelerini kullandı.

Yeni bir takım olduklarını ve oyuncuların birlikte oynamaya çalıştığını dile getiren İnan, "3 oyuncu dün akşam geldi, antrenmana bile çıkamadan bugün oynattık. Stoper eksiğimiz var. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak kolay olmayacaktı. Yine de puan alabilirdik ama olmadı, bizim için bu maç burada bitti." açıklamasını yaptı.

"Kocaelispor çok güçlü bir camia"

Oyuna sonradan giren Karol'un 5 aydır antrenman yapmadığını belirten Selçuk İnan, oyuncunun kendisine hazır olmadığını söylediğini dile getirdi.

Bu gibi durumlarda oyuncuyu dinlemek gerektiğini vurgulayan İnan, "Tabii ki oynadığı futboldan sonra 'Keşke hazır olsaydı da onunla başlasaydım.' dedim. Böyle bir maçta sahada oldu, bize yeteneklerini gösterdi. Onun adına mutluyum." diye konuştu.

Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini belirterek sözlerini sürdüren Selçuk İnan, şöyle konuştu:

"Kocaelispor çok güçlü bir camia. Hakem bazında bu durum ayrıcalık oluşturmuyor ama çok insanı üzüyorlar. Geçen sene 1. Lig'de şampiyon olmuş bir takım. Birçok oyuncu kaybettik. Zor da bir fikstürümüz var. Ama bunlar bahane değil. Oyuncularım iyi mücadele gösteriyor. Kayserispor maçı, ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. Doğru oyunla kazanacağımızı düşünüyorum."

Duran topları problem olarak gördüğünün de altını çizen İnan, "Duruş pozisyonumuzu değiştiriyoruz, çok fazla çalışıyoruz ama oyuncularımız da bu yüzden çok üzgün. Fenerbahçe fiziksel olarak güçlü. Oynadığımız 3 takımda da forvet ve defans oyuncuları hava toplarında etkiliydi. Üstünlük kurmak kolay değil. Çalışacağız ve bu problemi düzelteceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.