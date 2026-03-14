Süper Lig'de Konyaspor'a son dakikada gelen penaltı golü ile mağlup olan Kocaelispor'da tepkiler sürüyor.

90+2'deki penaltı kararının ardından kırmızı kart gören ve tüm kulübeyi soyunma odasına götüren teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından mücadelenin hakemi Cihan Aydın için sert ifadeler kullandı.

Selçuk İnan, "Neden kırmızı kart gördüğümü kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme, 'Hocam vallahi bu penaltı değil' demekle kırmızı kart gördüm. Bu hakemi sevmiyorum, direkt söylemek istiyorum bunu. Onun beni sevmediğini ve benden nefret ettiğini biliyorum. Federasyona şunu söylemek istiyorum, biz insanız ve duygularımız var. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğimi daha önce de söyledim, bu duyguları insanlar yaşayabilir. Beni sevmeyebilir. Bunu kabul ettim. Bunu bilerek bu hakemi bizim maçımızı vermeyin. Bir daha bu hakem gelirse, yönetimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İçimden geçenleri söylüyorum. Ben de onu sevmiyorum." dedi.