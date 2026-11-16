Süper Lig’in 12’nci haftasında Kocaelispor 21 Kasım Cumartesi günü kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman düz koşuyla başlarken ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakatlığı bulunan futbolcu Bruno Petkovic ise antrenmanda yer almadı. Öte yandan, Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Onurcan Piri ve Ege Bilim karşılaşma öncesinde tesislerde açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SELÇUK İNAN: ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçından puanlar almak istediklerini ifade ederek, “Oyuncular da bunun farkında. İyi bir mücadele ve doğru bir oyunla puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emre Hoca çok başarılı ve saygı duyduğum biri. Mutlaka takıma bir hava katacaktır. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Rakibimizin artılarını ve eksiklerini çalışacağız. Etkili oyuncularını nasıl durduracağımızı, top bize geldiğinde nasıl oynayacağımızı hazırlayacağız” diye konuştu.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Takımda, sakatlığı bulunan ve milli takıma giden futbolcularının durumuna ilişkin bilgi veren İnan, Emir, Serhat ve Rivas’ın çarşamba günü takımla çalışmalara katılmasını beklediğini söyledi. Zoki’nin takımla çalışmalara başlayacağını ve durumunun değerlendirileceğini söyleyen Selçuk İnan, Bruno Petkovic’in ise gelecek hafta antrenmanlara başlamasının beklendiğini ifade etti. Haydar’ın tedavisinin sürdüğünü kaydeden İnan, Show’un da birkaç hafta takımdan ayrı kalacağını dile getirdi.

ONURCAN PİRİ: ÜST SIRALARDA KALICI OLMAK İSTİYORUZ

Takımda Fenerbahçe maçı öncesi tatlı bir telaş olduğunu belirten kaleci Onurcan Piri, “Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her hafta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi çalışıyoruz, hocamız maçlarla ilgili uyarılarda bulunuyor ve hafta içi bunlara yönelik antrenman yapıyoruz. Bir ivme yakaladık, üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Bu maçta da en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

EGE BİLİM: YÜKSELEN FORMUMUZ TAKIM HAVASINA DA YANSIDI

Takımın form grafiğinin yükseldiğini ve bunun takım içindeki havaya da yansıdığını söyleyen orta saha oyuncusu Ege Bilim ise şunları söyledi:

“İyi gidiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Hafta sonu puan ya da puanlar almak istiyoruz. Önceliğimiz üç puan; inşallah sahadan galibiyetle ayrılırız. Benim gibi 5-6 arkadaşımız daha hocamızın desteğiyle antrenmanlara çıkıyor. Sadece bana değil, diğer arkadaşlarımıza da aynı desteği vermeye çalışıyor. Bu sezon gençler daha fazla forma şansı bulmaya başladı. İnşallah böyle devam eder”