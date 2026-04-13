Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı taraftarın kendisine yönelik tutumuyla ilgili konuşan İnan, "Buraya her geldiğimde farklı duygular besliyorum. Burası benim için çok önemli ve kıymetli. Hayatımın çok önemli anlarını burada yaşadım. Düzgün ve mütevazı oldum ama gerçekler var. Bu sahada en çok maça çıkan, en çok kupa kazanan, en çok kaptan olan, en çok gol atan orta saha oyuncu, en çok asist yapan oyuncuyum. Burada 15 kupa kazandım. Ne olursa olsun bunlar çok kolay başarılar değil. Bunları başarırken bu Selçuk İnanım, aynı profildim. Birçoğunuz beğenmediniz, sessiz kaldığımda eleştirdiniz, duruşumu ve oyunumu eleştirdiniz. O zaman da şu anki Selçuk İnanım. Yine öyle olacağım, düzüm.''

HAKSIZLIĞA GELEMEM

"Ne olursa olsun haksızlığa gelmem, kimsenin hakkını yemem, hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Belki beni üzüyorsunuz ama nihayetinde doğru bildiğim yolda ilerliyorum. Ahlaklı olmak başka bir şey, düz olmak başka bir şey. Galatasaray taraftarı bana nasıl davranırsa davransın başımın üstündeler. Onları yargılayamam. Onları hep sevdim, saygı duydum. Hayatımın bundan sonraki her anında da onları sevmeye devam edeceğim. Beni kötülüğe çekmeye çalışmayın. Hiçbir zaman oralarda olmayacağım. Oralar benim alanım değil. Ben iş yapıyorum, çalışıyorum. Galatasaray'da uzun yıllar kaldım. Bütün benliğimle emek verdim. Şimdi Kocaelispor'dayım. Onlar için çalışıyorum, emek veriyorum, mücadele ediyorum. Hiçbir kötü şeyin arkasından gitmedim, gitmeyeceğim. Yanlışlar gördüm, tepkimi koydum ama siz bunları görmediniz. Ne olursa olsun insanların istediği gibi biri olmayacağım. Galatasaray taraftarının beni karşılamaması veya bana sevgi gösterisinde bulunmaması konusunda canları sağ olsun. Onlar içinden ne geliyorsa öyle davransın. Çünkü ben hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım. Bundan sonra da Selçuk İnan bu şekilde davranmaya devam edecek."