Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 kaybeden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, zorlu geçmesini bekledikleri müsabakadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, fiziksel gücü yüksek bir takıma karşı oynadıklarını ve hafta boyunca bunun üzerine çalıştıklarını belirtti.

''MAÇI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ''

Hafta boyunca çalıştıkları yerden gol yediklerini anlatan İnan, "Kornerden, bir taç dönüşü, bir korner golü yedik. Aslında maça iyi başlamıştık. Yüksek toplarla bizi biraz zorladılar, akabinde golü yedik. Maça tutunmaya çalıştık. Pozisyonlarımız vardı. Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik, 1-1'i yakalayabilirdik. Bir iki tane net pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Neticesinde de uzaktan bir golle 2-0 oldu. Zorlu geçeceğini biliyorduk ama en nihayetinde maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

İnan, maçlara agresif başlayamadıklarını ve oyuncularıyla da bunu değerlendirdiklerini belirterek özellikle iç saha maçlarında taraftarlarının desteğiyle daha etkili bir başlangıç yapabilmek için çalışmaları gerektiğini, gol bulmaya yaklaştıkları anlarda kalelerinde gördükleri golün ise takımın direncini kırdığını ifade etti.

''2-3 HAFTA SONRA ARAMIZDA OLUR''

Sakatlığı devam eden Bruno Petkovic'in son durumu hakkındaki soru üzerine İnan,"Bruno Petkovic bizim sözleşmeli oyuncumuz. Tedavi süreci devam ediyor. Salı ya da çarşamba günü planladığımız tedavisi sona eriyor. Ondan sonra kendi bireysel antrenmanlarına başlıyor. Yaklaşık 2-3 hafta sonra da bence aramızda olur. Şu andaki beklentimiz, gidişat bu yönde." diye konuştu.