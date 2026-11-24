Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kocaelispor, 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idman, düz koşuyla başladı. Isınma ve istasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda sakatlığı bulunan Bruno Petkovic de takımla çalışmalara başladı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Selçuk İnan ve futbolculardan Matej Maglica, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Selçuk İnan, “Eksikler ve rakiplerimizin form durumu ele alındığında bazı endişeler tabii ki oluyor. Ancak beni en çok memnun eden şey, takımdaki oyuncuların hepsinin iyi performans vermesi. Nihayetinde bu bir takım oyunu. Takım olgusuna alışmak ve sahada bu anlayışla mücadele etmek, son Fenerbahçe maçı için büyük artımızdı. Bu yüzden oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Taraftarlarımızla ve oyuncularımızla hep beraber iyi bir maç çıkardık. Maçın sonlarındaki golden sonra biraz burukluk yaşasak da bence çok önemli bir skor aldık” diye konuştu.

‘OYUNCULAR OYUN ANLAYIŞINA GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE ŞİMDİYE KADAR HEP OLUMLU TEPKİ VERDİ’

Oyuncuların performanslarına da değinen İnan, “Öncelikle Emir'in de hakkını yemeyelim. Emir, diğer bütün oyuncularımız gibi çok önemli bir performans gösteriyor. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Form grafiğinin yüksek olması, ilk 11 için bir şeyleri hak etmek anlamına geliyor. Ancak takım içinde oyuncularıma bunu hissettirdiğimi düşünüyorum. Bazı maçlarda ve anlarda oyuncu değişiklikleri olabiliyor. Bunu defalarca yaptık. Bu hafta da Matej iyi performans verdi. Lukaku ya da Vedat ile Matej'i eşleştirmek önemli planlarımızdan biriydi. Maç eksiği vardı, onu hazırladık. Hafta boyunca bu plan üzerinde çalıştık. Oyuncularımız, rakiplere ve benim belirlediğim oyun anlayışına göre yapılan değişikliklere şimdiye kadar hep olumlu tepki verdi” diye konuştu.

'ALDIĞIMIZ HER PUAN ALTIN DEĞERİNDE'

Çorum FK maçına ilişkin değerlendirmede bulunan İnan, “Son iki maçta fazla gol yemiş olabilirler ancak çok önemli oyunculara sahipler. Hücumda etkili olabilen bir takım. Zor bir deplasman olduğunu biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu nasıl geliştirebileceğimize ve Çorum deplasmanından nasıl puan ya da puanlar alabileceğimize yönelik çalışmalar yapacağız. Rakibimizin güçlü ve zayıf yönlerini ekibimizle birlikte analiz ederek doğru bir kadroyla, iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Ligde her maç çok zor, bütün takımlar iyi. Aldığımız her puan altın değerinde. Yenilmeden oradan dönmek, puan ya da puanlar almak bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu arkadaşlarıyla teknik direktör olarak karşılaşmasına ilişkin konuşan İnan, “Son dönemlerde arkadaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Artık futbolculuk bitti, hocalık dönemi başladı. Hepsiyle karşılaşmak çok güzel oluyor ama aynı zamanda yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Onlarla yeniden sahanın kenarında olmak mutluluk veriyor. Böylece anılarımız da pekişiyor” dedi.

Rivas'ın performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan İnan, “Artık oyuncuların bireysel performanslarını çok fazla yorumlamıyorum. Siz sorunca maçtan sonra da görüşümü bildirdim. Rivas da diğer oyuncularımız gibi çok çalışıyor ve mücadele ediyor. Emeğinin karşılığını alıyor. Kendisinden ve tüm takım arkadaşlarından memnunum. İnşallah bu şekilde devam eder” diye konuştu.

‘PETKOVİC İYİ DURUMDA’

Bruno Petkovic'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren İnan, “Petkovic iyi durumda. Fiziksel olarak henüz çok iyi durumda değil ancak sakatlığı neredeyse tamamen iyileşti. Bu hafta itibarıyla bizimle çalışmalara başlayacak. Bir aksilik olmazsa belki Çorum maçında aramızda olacak” ifadelerini kullandı.

MATEJ MAGLICA: HER TOP İÇİN SAVAŞMAMIZ GEREKİYOR

Fenerbahçe maçını değerlendiren Matej Maglica, “Çok güzel bir maçtı. Bence çok iyi oynadık. Daha önce de söylediğim gibi bu maçta oynadığımız için herkes gurur duymalı. Aslında o şutu antrenmanda çalışmadım. Geçen sezon da bazı sürpriz goller atmıştım. Sadece kaleciyi izliyorum. Barajın nasıl kurulduğuna, altında yatan bir oyuncu olup olmadığına bakıyorum. Şansımı denedim ve gol attığım için çok mutluyum” diye konuştu.

‘BENCE ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK’

Savunmadaki performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Maglica, “Bence çok iyi bir maç çıkardık. Sadece ben ve Anfi değil, oynayan tüm oyuncular, savunma, forvet ve orta saha çok iyi performans gösterdi. Bizim işimiz, rakip forvetlerin pozisyon bulmasını engellemek. Elimden gelenin en iyisini yapmak için her şeyimi verdim. İyi bir oyun ortaya koyduğumuz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Gol sevincinin yeğeni için olduğunu belirten Maglica, “Gol sevincim kız kardeşimin oğlu içindi. Bir yaşını birkaç ay geçti ve şimdiden golün nasıl kutlanacağını biliyor. Bu yüzden golümü ona armağan ettim” dedi.

Çorum FK maçıyla ilgili konuşan Maglica, “Bu maç hakkında söyleyecek çok fazla şeyim yok. Diğer maçlar gibi bir maç. Konsantre olmamız, her şeyimizi vermemiz ve geçen maçta yaptığımız gibi her top için savaşmamız gerekiyor. Oradan puan alabileceğimizden eminim. Ancak bu ligdeki her takım çok iyi. Çorum'un da pazar günü en iyi performansını sergileyeceğinden eminim” diye konuştu.

Kendi performansına ilişkin soruyu da yanıtlayan Maglica, “Bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok. Karar vermeyi ve değerlendirmeyi size bırakıyorum. Ben sadece sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya, her ikili mücadeleyi kazanmaya, atabileceğim her golü atmaya ve rakibin her atağını savunmaya çalışacağım. Kendim ya da bir başkası hakkında düşünmüyorum. Benim düşüncem bu değil ve hiçbir zaman da olmayacak” ifadelerini kullandı.