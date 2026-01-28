Süper Lig’in 20’nci haftasında Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu’nda 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe maçını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Oynadığınız her maçtan bir ders çıkartmanız lazım. İlk yerde oynadığımız maçları fazlasıyla analiz eden bir teknik adamım. Hocaları da değişse, oyun şablonları da değişse oyuncular aynı. Deplasmanda iyi başladığımız bir maçtı. Maçın 72’inci dakikasına kadar çok güzel bir mücadele vardı. Şimdi tabi farklı olacak. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde Türkiye'nin en güçlü takımlarından birine karşı oynayacağız. 16 yıl aradan sonra lige çıktık, bu haftaları bizim gibi takımlar için bir bayram haftası gibi görüyorum. Şölen havasında bir hafta geçecek diye düşünüyorum. İnsanlar çok heyecanlı, herkes bu maçı bekliyor. Bu tür büyük maçlar oyuncular için çok önemli. Kendilerini farklı hazırlıyorlar. Benim için çok bir şey değişmiyor. Ben karşımda bir rakip görüyorum. Rakibe karşı nasıl güçlü yönlerimizi gösterebiliriz, onların zaafları neler, bu şekilde çalışıyorum. Yine aynı şekilde çalışacağım. Bir şey değişmeyecek ama büyük bir takıma karşı oynamak bütün oyuncuların, şehrin isteyeceği bir şey. Eğer doğru oynarsak en az Fenerbahçe kadar mücadele edersek, daha fazlası gerekiyor bu maçta, inşallah galibiyet alırız” dedi.

"SONUCA ODAKLIYIZ"

Bir gazetecinin, Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi durumunda liderlik yarışında makasın açılacağını, bu nedenle stres yapabileceklerini düşünüp düşünmediğine dair sorusunu İnan, şöyle cevapladı:

“Öyle bir çalışmam olmadı. O hesaplar, bizim dışımızda olan hesapla. Ben sadece takımımın sahada vereceği mücadeleye ve kazanacağı puanlara odaklıyım. Onun dışında sizin saydığınız şeyler tabi ki muhtemel ama daha çok rakiplerin düşüneceği şeyler. Biz sadece kendi oyunumuza ve mücadelemizle beraber alacağımız sonuca odaklıyız”

"FENERBAHÇE'DE BU YETENEKLERDEN FAZLASIYLA VAR"

Büyük maçların üzerlerinde baskı oluşturduğuna ilişkin yöneltilen soruya İnan, “Bir baskı oluşturmaması için biz çalışıyoruz, oyuncularımızla konuşuyoruz. Çok önemli ve büyük kulüplere karşı mücadele veriyoruz ama en nihayetinde bütün takımlar sahada benim için bir. Mücadele etmelisiniz tabi ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon’a karşı oynamak çok da kolay değil. Çünkü çok önemli oyuncuları var. Her ne kadar sahada bütün oyuncularınızı taktik disiplin içinde doğru şekilde tutsanız da yetenek biraz fark yaratabiliyor. Fenerbahçe'de bu yeteneklerden fazlasıyla var. Dediğim gibi biz mücadelemizi sahaya koyacağız. Bu tür maçlarda özellikle büyük takımlara karşı oynadığınız zaman bütün benliğinizle mücadele ederseniz, her şeyinizi ortaya koyarsanız zaten karşılığında bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Taraftarlar bunu görüyor. Sonuç bununla beraber gelirse ne güzel olur, çok da mutlu olurum. Önceliğim iyi bir oyun ve taraftarlarımızla beraber iyi bir mücadele. Sonrasında ne olacağını beraber göreceğiz” şeklinde cevapladı.

"EKSİDEYİZ BU YÜZDEN TRANSFER SIKINTIMIZ VAR"

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan İnan, “Vukovic dosyası ödendi ancak sizin de bildiğiniz gibi bizim limitlerde sıkıntımız var. Şu anda eksideyiz bu yüzden transfer sıkıntımız var. Eğer bir transfer olacaksa bile kontenjan olması lazım. 2004 ve üstü ancak bir oyuncu alabiliriz. Aslında açıldı, istediğimiz oyuncuyu alabiliriz diye bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi aramızdan ayrılan bir oyuncu olursa yerine alacağımız oyuncu yine kontenjan olmalı. Syrota muhtemelen aramızdan ayrılacak. O ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir iki 2004 ve üstü oyuncu var. Onlardan birini muhtemelen ancak transfer edebiliriz. Onun dışında herhangi bir transfer olabilmesi için birilerinin ayrılması ve onun yerine de 2004 ve üstü oyuncu almamız gerekecek. Şu an için tek gelişme Syrota’nın muhtemelen ayrılacak olması” ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN BİR ŞEY SÖYLEMEK ÇOK ERKEN"

Takımdaki sakatlık konusuna da değinen İnan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Smolcic muhtemelen 3 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak. Öngörümüz o ama daha tam net değil, kalecimiz Jovanovic de öyle. Bakalım, bekliyoruz bugünden bir şey söylemek çok erken. O yüzden biraz tedbirli konuşmak istiyorum. Göreceğiz, zaten paylaşırız. Nonge’nin bir sakatlığı vardı, sizinle paylaşmıştım. Öyle olduğunu söyledi bize. Tedavisini oldu, bugün bizimle beraber zaten antrenmanda. Transferle ilgili yazıldı ama henüz somut bir şey olmadığı için bununla ilgili konuşmak çok da doğru değil” şeklinde konuştu.