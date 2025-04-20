Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin 53. dakikasında hakem Zorbay Küçük, Gaziantep ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan'a kırmızı kart gösterdi. İnan, böylelikle haftaya Fenerbahçe ile oynanacak maçta kulübede olamayacak.
OKEREKE DE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan yine Başakşehir ile Gaziantep FK'nin oynadığı karşılaşmada sarı kart gören David Okereke de cezalı duruma düştü. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı oynanacak müsabakada tecrübeli oyuncu forma giyemeyecek.