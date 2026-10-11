Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmayı değerlendirdi.

İnan, "Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadele, oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

'HAKEMLER BUGÜN İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ'

Oyuncularının sahada haklarını verdiğini ancak kendisinin dışarıda bu hakları koruyamadığını ifade eden İnan, "İçeride oyuncularımla konuştum. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

İnan, hakemlerin iyi niyetli olmadığını vurgulayarak, "Yaptık ama bir şeyleri hissettiğiniz zaman, hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu" ifadelerini kullandı.