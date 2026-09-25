Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Gizem Sevinç Selvi'nin Youtube yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ile birlikte siyaset yapan Özdağ, partinin faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından Ahmet Davutoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

'AHMET BEY GİTSİN, SEN KAL'

Özdağ, AKP'den ayrıldığı döneme ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Ahmet Bey ayrılsın sen kal" dediğini öne sürdü.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın da kendisini aradığını belirten Özdağ, buna rağmen Davutoğlu'na haksızlık yapıldığını düşündüğü için AKP'den ayrıldığını söyledi.

'DÜKKAN KAPATIR GİBİ...'

Özdağ, Davutoğlu'nun ardından yaşanan süreci değerlendirirken, "AK Parti'yi bırakıp Davutoğlu'na haksızlık yapıldı diye peşinden gittim o ise dükkan kapatır gibi parti kapattı" ifadelerini kullandı.

'BAŞARISIZLIĞIN EN BÜYÜK NEDENİ DAVUTOĞLU'

Gelecek Partisi'nin siyasi performansına ilişkin de konuşan Özdağ, partinin başarısızlığının en büyük nedeninin Davutoğlu'nun "particiliği ve teşkilatçılığı bilmemesi" olduğunu savundu.

Özdağ, parti yönetiminin fesih sürecini gizli yürüttüğünü belirterek, "Neyi saklıyorsun, yangından mal mı kaçırıyorsun? Bir şahıs tek başına bir partiyi kapatamaz!" diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu ile kişisel ilişkisinin de sona erdiğini belirten Özdağ, ayrıca Davutoğlu'nun oğlunun nikahına gitmediğini ve Davutoğlu savcılığa çağrıldığında kendisini aramadığını söyledi.