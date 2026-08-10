İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

Türkoğlu, konuşmasının sonunda PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okuyacağını söyledi.

Bu esnada Meclis divanında yer alan TBMM Katip Üyesi İYİ Partili Rıdvan Uz, Adan'a "Beş dakika ara verelim mi? Şehidi kesti olmayalım" diye seslendi.

TÜRKOĞLU ŞEHİT İSİMLERİNİ OKUMAYA BAŞLADI, ADAN BİRLEŞİME ARA VERDİ

Türkoğlu'na seslenen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sen orayı işgal ediyorsun. Şehitler bizim. Ne yapıyor şu anda" dedi.

Türkoğlu'nun şehit isimlerini okumayı sürdürmesi üzerine Adan, birleşime 5 dakika ara verdi. Türkoğlu'na kürsüye gelen İYİ Parti Grubu milletvekilleri de eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kürsüye gelerek Türkoğlu'na sarıldı ve Türkoğlu'nu kürsüden İYİ Parti sıralarına götürdü.

Ara verilmesinin ardından İYİ Parti Grubu, Genel Kurul'un dışına çıktı.