Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan usta oyuncu, yarışmacıların neden kendi hislerine güvenmediğini anlamakta zorlandığını söyledi. Ancak yapım ekibiyle gerçekleştirdiği özel bir deneme çekiminde, eleştirdiği davranışın aynısını kendisinin de yaptığını fark etti.

YARIŞMACILARI ELEŞTİRİRKEN KENDİSİNİ SINADI

2014-2017 yılları arasında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Selçuk Yöntem, özellikle doğru olduğunu düşündükleri cevaplardan vazgeçen yarışmacıların kararlarını sorguladığını anlattı.

Yarışmacıların sezgilerine daha fazla güvenmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Yöntem, zamanla onlara fazla yüklendiğini fark etti. Bunun üzerine yapım ekibinden kendisini de yarıştırmalarını istedi.

Kameralar karşısına bu kez sunucu olarak değil, yarışmacı olarak geçen oyuncu, deneme çekiminin yalnızca ekip arasında gerçekleştirildiğini ve televizyonda yayımlanmadığını belirtti.

250 BİN LİRALIK SORUDA AYNI HATAYI YAPTI

Yöntem, büyük ödülün 1 milyon lira olduğu dönemde gerçekleştirilen deneme yarışmasında 250 bin liralık soruya kadar ilerlediğini söyledi. Bu soruyu doğru yanıtlaması halinde milyonluk soruya ulaşacaktı.

Ancak cevabı bilmediği soruda içinden A seçeneğinin doğru olabileceği geçtiği halde risk almadı. Hislerine güvenmek yerine yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

Yaşadığı anı anlatırken "Eleştirdiğim yarışmacıdaki eleştirdiğim şeyi yaptım" diyen Yöntem, ortada gerçek bir para ödülü bulunmamasına rağmen aynı baskıyı hissettiğini ifade etti.

Ünlü oyuncunun bu itirafı, yıllarca sunucu koltuğundan değerlendirdiği kararların yarışmacı açısından ne kadar farklı yaşanabildiğini ortaya koydu.