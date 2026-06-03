Türkiye Süper Ligi maçlarını internet üzerinden yetkisiz yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahse yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan, kamuoyunda "Selcuksport" ismiyle tanınan Selçuk Yılmaz’ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Yılmaz ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddederek söz konusu internet sitelerinin kendisine ait olmadığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışmasıyla Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Selçuk Yılmaz, savcılık sorgusunda bilgisayar bilgisinin olmadığını iddia etti.

BİLGİSAYARDAN ANLAMAM, SİTELER BANA AİT DEĞİL

Sorgusunda eğitim ve geçmiş iş hayatına değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir. Ben lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. O dönemlerde bilgisayarım yoktu. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam. Yasal sitelerden bazen oynarım, 4-5 aydır da oynamadım."

Almanya'da yaşadığını ve orada bir dövüş okulu işlettiğini belirten Yılmaz, aylık net gelirinin 2 bin ila 3 bin avro arasında olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanmadığını öne süren şüpheli, kendisiyle ilişkilendirilen bir X (Twitter) hesabındaki fotoğraf ve bilgilerin ise şahsına ait olduğunu kabul etti.

'TELEFONUM OTELDE KAYBOLDU'

İfadesinde Almanya'da kullandığı telefon hattının geçmişte Antalya'daki beş yıldızlı bir otelde kaybolduğunu iddia eden Yılmaz, durumla ilgili otel yönetimine veya resmi makamlara herhangi bir bildirimde bulunmadığını dile getirdi. Yılmaz, daha sonra operatörüne e-posta atarak hattın kapatılmasını talep ettiğini belirtti.

ALMANYA'DAKİ DIGITURK DAVASI

Almanya'da daha önce benzer bir konuyla ilgili yargılandığını ifade eden Selçuk Yılmaz, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

"Benim hakkımda Almanya’da Digiturk’ün şikayetçi olması üzerine dava açıldı. Çalınan telefonumdan, kayıtlı e-posta adresimle Selçuk Sport sitesinde kayıt açılmış. Yapılan tespit üzerine açılan dava 3-4 ay kadar önce sonuçlandı. Dava lehime sonuçlandı. Buna ilişkin evrakları avukatlarım daha sonra dosyaya sunacaktır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in yürüttüğü teknik takip ve incelemelerde; abonelik ücreti karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını kaçak olarak yayınlayan bir internet sitesinin, izleyicileri yasa dışı bahis platformlarına yönlendirerek teşvik sağladığı belirlenmişti. Sitenin yöneticisi olduğu tespitiyle gözaltına alınan Selçuk Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.