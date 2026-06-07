Türk müziğinin sevilen isimlerinden Selda Bağcan, trafikte yaşanan sürpriz bir karşılaşmayla gündeme geldi. Bir hayranının aracını durdurmasıyla kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren Bağcan, hayranıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Selda Bağcan’ın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranına olumlu karşılık verdiği görüldü. Ünlü sanatçının samimi tavırları dikkat çekerken, çevrede bulunanların da bu anları cep telefonlarıyla kaydettiği öğrenildi.

Bağcan’ın yanında bulunan ekibine de “Siz de bizi çekin” dediği, ardından hayranıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar görüntülere yansıdı.

Hayranına “Canım benim” diyerek karşılık veren Selda Bağcan’ın bu sıcak yaklaşımı sosyal medyada da ilgi gördü.

Kısa süreli karşılaşma, hem sanatçının hayranlarıyla kurduğu yakın ilişkiyi hem de samimi tavırlarını bir kez daha gündeme taşıdı.