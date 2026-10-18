İstanbul Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde selin vurduğu halı yıkama işletmesinde makineler ve müşterilere teslim edilmeyi bekleyen yaklaşık 200 halı balçık altında kaldı. İşletme sahibi Çetin Gören, zararının 4-5 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Mahallede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken CNN Türk'e konuşan Gören, müşterilerinin halılarını sormak için aramaya başladığını anlattı. Gören, iş yerindeki balçığın kaldırılması ve halıların kurtarılması için yardım beklediklerini belirtti.

SON ANDA MERDİVENLERDEN ÇIKTILAR

Gören'in anlatımına göre sel suları, işletmenin arka tarafındaki dere yatağından geldi. Bir duvarın çökmesiyle su hızla içeri doldu. O sırada çalışanlarıyla iş yerinde bulunan Gören, son anda merdivenlerden çıkarak kurtulduklarını söyledi.

Yıkama bölümünü metrelerce su ve balçık bastı. Gören, selden yaklaşık yarım saat önce yıkama işlemini tamamladıklarını, teslim edilmeyi bekleyen halıların da selden etkilendiğini belirtti.

MÜŞTERİ KAYITLARI DA ZARAR GÖRDÜ

Sel, müşteri kayıtlarının bulunduğu yazıhaneye de zarar verdi. Halıların hangi müşteriye ait olduğunu gösteren fişlerin burada bulunması, tasnif çalışmalarını zorlaştırdı.

Öncelikle iş yerinin temizlenmesi gerektiğini söyleyen Gören, müşterilerinin kendilerine güvenerek halılarını teslim ettiğini vurguladı. Gören, “İnşallah burası temizlenir. İçeriden kurtarabildiğimiz son halıya kadar müşterilerimize teslim edeceğiz.” dedi.

Gören, halılarını bekleyen müşterilerinden kendilerini arayarak bilgi almalarını istedi.