İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak sırasında, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETTİ

Mahmut'un ayakkabıları ıslanmasın diye onları çıkarıp yalın ayak yürüdüğü belirtildi. Beş kardeşi bulunan Mahmut'un, din hocası olan babasını da altı ay önce kaybettiği öğrenildi. Yakınları, hafız olan Mahmut'un cenazesinin Düzce'de defnedileceğini söyledi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fatih Belediyesi ise olayın yaşandığı noktada belediye tarafından yürütülen herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışması bulunmadığını açıkladı. Belediyenin açıklamasında, "Olayın nedenlerinin belirlenmesine yönelik süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz." denildi.