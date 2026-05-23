Hatay’da iki gün önce etkili olan sağanak yağış sırasında köprünün çökmesiyle otomobiliyle birlikte nehre düşerek kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa’nın cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir zeytinlikte, sazlık ve çamurla kaplı bir alanda bulundu.

Paşa’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

‘BUDAMA YAPTIĞIM SIRADA EL GÖRDÜM’

Musa Paşa’nın cansız bedenini zeytinlik alanda bularak ekiplere haber veren Serkan Kocaoğlu, olay anını şöyle anlattı:

”Sabah saatlerinden itibaren kuzenimin tarlasında zeytin ağaçlarının budamasını ve temizliğini yapıyordum. AFAD ekipleri de bölgede kayıp şahsı arıyordu. Ben de kendilerine burada açık kuyular olduğunu söyleyip buralara da bakabileceklerini ifade ettim. Budama yaptığım sırada bir anda yerde bir el gördüm. İlk başta maket sandım, sonra elimle dokununca yumuşak bir cisim olduğunu fark ettim. Ekipleri hemen gidip çağırdım, birlikte kontrol ettiğimizde Musa Paşa olduğunu tespit ettik. Cesedi benim bulmam üzücü ama ekiplere de bir yandan faydam dokundu".