İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde sele neden oldu. Ayazağa Deresi’nin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve araç su altında kaldı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Selin ardından 63 yaşındaki Ahmet Derin ile 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları’ndan haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

SEL SULARINA KAPILAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalar sürerken Ahmet Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri gün yüzüne çıktı. Selin yaşandığı ilk gün çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın güçlü akıntıya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AFAD ve polis ekiplerinin Ayazağa Deresi ve çevresinde Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları’nı bulmak için yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.