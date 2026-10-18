İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü aniden etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sonrası Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde derelerin taşmasıyla büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı felakette kendisinden bir daha haber alınamayan 63 yaşındaki Ahmet Derin’i arama çalışmaları devam ederken, olay anına ilişkin kan donduran yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

"HERHALDE BURADA ÖLECEĞİZ"

Selin yaşandığı saatlerde çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, hızla yükselen dere suları karşısında yaşanan büyük panik konuşmalara yansıdı. Videoda suların gelişini izleyen kişilerin, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan" dedikleri, durumun vahameti arttıkça ise "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" diyerek çaresizlik içerisinde bağrıştıkları duyuluyor.

"İÇİNDE ADAM VAR VALLAHİ!"

Sürüklenen araçların kaydedildiği esnada bir otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiğini görenlerin yaşadığı dehşet anbean kameraya yansıdı. Aracın içinde birinin olduğunu fark eden vatandaşın, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" çığlıkları sel kabusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Sel sularında sürüklenen araçta bulunan Ahmet Derin ile aynı felakette kaybolduğu bildirilen Haşim Ciritoğulları’nı (55) bulmak amacıyla AFAD, emniyet ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetleri aralıksız şekilde devam ediyor.