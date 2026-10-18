Sakarya'nın Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde derenin taşması sonucu bungalovda mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerinin kurduğu halat düzeneğiyle kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bulunan 8 aylık Zeynep bebek, tahliye sırasında uyanınca ekip amiri Murat Ergül tarafından pışpışlanarak yeniden uyutuldu.

Çarşamba akşamı başlayan ve aralıklarla haberin yayımlandığı sabaha kadar etkili olan sağanak, mahalleden geçen derenin taşmasına ve köprünün yıkılmasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dere kenarındaki bungalovda kalan 1'i bebek, 1'i çocuk, 2'si kadın toplam 8 kişiyi güvenli alana çıkardı.

"SEN UYU ZEYNEP KIZIM, BİZ BURADAYIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kurtarmaya ilişkin sosyal medya paylaşımını "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız." başlığıyla yaptı.

Çiftçi, paylaşımında Zeynep bebeğe hitaben, "Ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı" ifadelerini kullandı.

Başta Murat Ergül olmak üzere afetlerde görev yapan tüm personeli tebrik eden Çiftçi, bütün çocukların afetlerden korunması temennisinde bulundu.

KURTARMA HATTINI YÜZEREK KURDU

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu, bölgeye gitmek için merkezden çıktıklarında yolların kapalı olduğunu gördüklerini anlattı. Ulaşabildikleri en yakın noktanın, mahsur kalanların bulunduğu yerin karşı kıyısı olduğunu belirten Çömlekçioğlu, kendi emniyetini aldıktan sonra yüzerek karşıya geçtiğini ve kurtarma hattını kurduğunu söyledi.

Suyun kuvvetli aktığını, derede taşların çarpma seslerini duyduklarını aktaran Çömlekçioğlu, taşların vatandaşlara ya da personele çarpması riskinin bulunduğunu ancak böyle bir kaza yaşanmadığını belirtti.

Operasyon sırasında yükselen sel suları, kurtarma düzeneğinin yerinin değiştirilmesini de zorunlu kıldı. Arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı, ana emniyet noktası olarak kullandıkları elektrik direğinin altının oyulmaya başladığını, ilk iki kişinin tahliyesinin ardından ikinci bir emniyet noktası oluşturduklarını anlattı.

Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

AYAZ'I SAKİNLEŞTİRDİ, ZEYNEP'İ YENİDEN UYUTTU

Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi. Çok korkan 5 yaşındaki Ayaz'a kendi çocuğundan söz ettiğini anlatan Ergül, ona Süpermen olabileceklerini söyleyip yumruğunu ileri uzatarak karşıya geçiş sırasında sakinleşmesini sağladığını belirtti.

Ardından Zeynep bebeğin tahliyesine geçildi. Ergül, o anları şöyle anlattı:

"Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu."

Annenin bebeğine sarılmasının paha biçilmez bir duygu olduğunu söyleyen Ergül, bebeği bağlamak için kullanabilecekleri sistem ve aparatların sınırlı olduğunu, bilgi ve tecrübeleriyle sorumluluk alarak tahliyeyi tamamladıklarını aktardı.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da operasyonun ciddi koordinasyon ve planlama gerektirdiğini belirterek, kurtarılanların sağ salim evlerine ulaştığını söyledi.