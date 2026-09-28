ABD Doğu Kıyısı'nı etkisi altına alan güçlü fırtına (nor'easter), New Jersey eyaletine bağlı yaklaşık 1.300 nüfuslu Surf City kasabasında hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar sonucu oluşan ve yüksekliği yer yer yaklaşık 1,2 metreye ulaşan gri sel sularının caddeleri nehre dönüştürdü.

Sokaklar öyle bir şekilde taştı ki, sokak ortasında insanlar keyfine yüzmeye başladı. Ancak bu etkinlikler kısa sürdü, zira şehrin ortasında köpek balıklarının da yüzdüğü görüntülendi.

KÖPEK BALIĞINI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Köpek balıklarının şehre inmesiyle sel sularına karşı mücadele eden yerel halkı yeni bir korku kapladı. Görüntüde, yüzde köpek balığının yüzgeci görüldü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir kadın, sokakta yüzen köpek balığını çekti. Kadının "Bu küçük bir köpek balığı mı? Tanrım, bu tarafa doğru geliyor" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Gri sel sularında süzülen ve ardından Barnegat Körfezi'ne doğru ilerleyen yırtıcı balığa ilişkin açıklamada bulunan Massachusetts Deniz Balıkçılığı Dairesi'nden beyaz köpek balığı araştırmacısı Dr. Greg Skomal, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Skomal, görüntülenen canlının "o sularda son derece yaygın görülen, çok küçük ve zararsız bir tür" olan düz camgöz köpek balığı olduğunu ifade etti.

Fırtına süresince ayrıca kanolara binen köpekler ile şiddetli yağmur altında motorlu tekneleriyle caddelerde turlayan kişilerin görüntüleri de kayıtlara yansıdı.

SOKAKLARI SEL GÖTÜRDÜ

Yayınlanan görüntülerin ötesinde, şiddetli fırtına bölgede ciddi hasara ve kayıplara yol açtı.

Şiddetli rüzgarlar ağaçları devirirken ulaşımı imkansız hale getirdi, binlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Rüzgar hızı New York kentinde saatte yaklaşık 80 kilometreye, Surf City'de ise saatte yaklaşık 119 kilometreye kadar ulaştı.

Rhode Island ve Massachusetts gibi eyaletlerde yaklaşık 10-15 santim arasında yağış kaydedilirken, Cumartesi günü New York'ta 56 yaşındaki bir konut sektörü çalışanı devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Fox News meteoroloji muhabiri Mike Seidel, Pazar öğleden sonra New Jersey'deki birçok caddenin sular altında kaldığını, ancak günün ilerleyen saatlerinde durumun düzelmeye başladığını belirterek Salı günü güneşin yeniden açmasının beklendiğini aktardı.