İstanbul’da aniden bastıran şiddetli sağanak ve ardından yaşanan sel felaketi, kent genelinde binlerce araç sahibini mağdur etti. Sulara gömülen, dereye dönen caddelerde sürüklenen veya alt geçitlerde mahsur kalan otomobillerde devasa maddi hasarlar meydana geldi. Sanayi ve yetkili servislerde sel mağduru araç yoğunluğu yaşanırken, sürücülerin zihninde tek bir soru var. Selde zarar gören araçlar binlerce liralık masrafı sigortadan nasıl tahsil edebilir? Yürürlükteki mevzuat ve sigortacılık uygulamalarına göre, sel felaketi sonrasında zararın eksiksiz karşılanabilmesi için atılması gereken hayati adımlar ve kaçınılması gereken tuzaklar bulunuyor.

SÜRÜCÜNÜN BU HAREKETİ AĞIR KUSURLU SAYILIYOR

Selzede araç sahiplerinin yaptığı en büyük hata, sudan çıkarılan veya su birikintisinde stop eden aracı yeniden çalıştırmaktır. Kontağın çevrilmesiyle birlikte hava filtresinden emilen su doğrudan motor silindirlerine dolarak "hidrolik kilitlenmeye" yol açar. Sigorta eksperlerinin incelemesinde sürücünün marşa bastığı tespit edilirse, bu durum mevzuatta "sürücünün hasarı artırıcı ağır kusuru" kabul edilir. Bu sebeple kasko poliçeniz olsa dahi sigorta şirketi ödeme yapmayı reddedebilir. Araç sudan çekildikten sonra anahtar takılmamalı, akü kutup başı sökülmeli ve çekiciyle servise götürülmelidir.

SELDE ZARAR GÖREN ARACIN MASRAFINI ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ÖDER Mİ?

Sürücüler arasında doğru bilinen en büyük yanlışlardan biri Zorunlu Trafik Sigortası'nın sel hasarını ödeyeceği düşüncesidir. Trafik sigortası sadece sizin üçüncü şahıslara verdiğiniz zararları kapsar. Kendi aracınızın sel zararını tazmin edebilmeniz için poliçenizde "Sel ve Su Baskını Teminatı" içeren bir kasko poliçesine sahip olmanız şarttır.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN 5 GÜN SÜRE VERİLDİ

Kaskodan tazminat sürecini sorunsuz tamamlamak için şu prosedürlerin eksiksiz uygulanması gerekir. Aracınızın su içindeki halini, plakasını ve suyun ulaştığı seviyeyi gösteren fotoğraf ve video çekin. Sigorta şirketine olay tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde resmi hasar ihbarı yapın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) o güne ait olağanüstü yağış raporunu veya itfaiye/AFAD olay yeri tutanağını dosyanıza ekleyin.

EN GEÇ 15 İŞ GÜNÜNDE HESABA PARA YATIYOR

Kabine giren suyun torpido seviyesine çıkması veya ana elektronik kontrol ünitesinin (ECU) tamamen ıslanması durumunda eksperler araca "Pert Total" (Ağır Hasar) kararı verir. Bu durumda kasko şirketi, kazanın gerçekleştiği tarihteki güncel ikinci el piyasa (rayiç) değerini belirler. Aracın mülkiyeti sigorta şirketine devredildikten sonra belirlenen rayiç bedelin tamamı en geç 10-15 iş günü içinde sigortalının banka hesabına yatırılır.

TEKLİF DÜŞÜK KALIRSA İTİRAZ HAKKI VAR

Sigorta şirketinin belirlediği rayiç değer piyasa şartlarının altında kalırsa mağdurların bu teklifi kabul etme zorunluluğu bulunmuyor. Emsal araç ilanları ve ekspertiz raporlarıyla birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurularak aradaki fiyat farkı yasal yoldan talep edilebilir.

KASKOSU OLMAYANLAR DA PARA ALABİLİYOR

Kaskosu bulunmayan araç sahipleri için sigortadan para alma imkanı bulunmuyor. Ancak selin yaşandığı noktada tıkalı rögarlar, bakımsız kanalizasyon veya ıslah edilmemiş dere yatağı gibi kamusal bir ihmal varsa; ilgili belediye veya idareye "Hizmet Kusuru" gerekçesiyle tam yargı davası açılarak zarar tazmin edilebilir.