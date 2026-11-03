Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul ve diğer şehirlerde sel ve taşkınlardan etkilenen işletmeler için KOSGEB aracılığıyla Acil Durumlar Desteği'ni hayata geçirdiklerini açıkladı. Destek kapsamında küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacak.

NSosyal hesabından paylaşım yapan Kacır, desteğin KOBİ'lerin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla hazırlandığını belirtti. Kredilerin faiz veya kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Sıfır finansman maliyetli kredilerde 24 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem uygulanacak.

HASAR TESPİTİ VE RESMİ BELGE ŞARTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre destekten, 2026 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen, valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerin, sel ve taşkından etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle kanıtlamaları gerekecek. Başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.