Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede meydana geldi.
Kadıllı Mahallesi’ndeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine gitmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki cip, dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAYIP BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sürücü Mustafa Deniz Ertaş’ın, aracın camını kırarak araçtaki iki arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunarak kurtulduğunu söylediği öğrenildi.
Ertaş, araçtan çıktıktan sonra Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş’ı bir daha görmediğini belirtti.
Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerden birinin cansız bedenine İstanbul’un Pendik ilçesinde ulaşıldı.
Bulunan kişinin kimliği açıklanmazken, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.