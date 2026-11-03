Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt'un ailesi büyüdü. İkinci çocuklarını kucaklarına alan çift, kızlarına Latife Vera adını verdi. Selen Özyurt ise suda doğum yaptığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayarak bu özel süreci takipçileriyle paylaştı.
İKİNCİ KEZ ANNE BABA OLDULAR
Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile evlenmişti. Çift, 2024 yılında ilk çocukları Aren Ata'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini duyuran ikili, bebeklerinin kız olacağını da açıklamıştı.
KIZLARINA LATİFE VERA ADINI VERDİLER
İkinci çocuklarını kucaklarına alan Atakan ve Selen Özyurt, hastanede oğulları Aren Ata ile birlikte aile pozu verdi. Çift, paylaşımlarına “Ailemize hoş geldin gülüm” notunu düştü. Uzun zamandır hayalini kurdukları kızlarına Latife Vera adını veren çiftin aile fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
SUDA DOĞUM YAPTIĞI ANLARI YAYINLADI
Selen Özyurt, kızını dünyaya getirdiği suda doğum sürecinden kareleri de sosyal medya hesabında paylaştı. Eşi Atakan Özyurt, oğlu Aren Ata ve yeni doğan kızı Latife Vera ile verdiği pozları yayımlayan Özyurt, fotoğraflarına “Aşklarım evlatlarım” notunu ekledi.
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